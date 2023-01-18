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Сегодня, 14:41

В «Химках» заявили об отсутствии конфликта Гулиева с тренерским штабом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Старший тренер «Химок» Ренат Билялетдинов в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации с полузащитником Аязом Гулиевым. Ранее «СЭ» сообщал, что у полузащитника и главного тренера команды Спартака Гогниева случился конфликт на сборах в турецком Белеке.

«У нас идет нормальный рабочий процесс. Ни у меня, ни у тренерского штаба никаких претензий к Аязу нет. Их всегда можно искать, но работа есть работа. Мы работаем не только с Аязом, но и с другими игроками. Был рабочий разговор тренера с игроком, и на этом дело закончилось. Обсуждать тут больше нечего», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В текущем сезоне Гулиев провел 12 матчей за подмосковную команду и сделал 1 результативную передачу. Контракт Гулиева с «Химками» действует до конца июня 2024 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Аяз Гулиев
ФК Химки
1
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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 - : -
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