В «Химках» заявили о желании продлить контракт с Глушаковым

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в беседе с «СЭ» прокомментировал слова полузащитника «Химок» Дениса Глушакова о желании продлить контракт с клубом.

«Мы с Денисом общались еще в зимнюю паузу. Более предметно о продлении со всеми будем общаться позже. Мы не против того, чтобы Денис остался. Ему самому комфортно играть в нашем клубе, он один из лидеров команды. Думаю, всё получится» — сказал Терюшков «СЭ».

В нынешнем сезоне Глушаков в составе «Химок» принял участие в 14 матчах, в которых отличился 2 забитыми мячами и одной голевой передачей.

(Сергей Федоров)