Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Химках» заявили о желании продлить контракт с Глушаковым

22:12
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в беседе с «СЭ» прокомментировал слова полузащитника «Химок» Дениса Глушакова о желании продлить контракт с клубом.

«Мы с Денисом общались еще в зимнюю паузу. Более предметно о продлении со всеми будем общаться позже. Мы не против того, чтобы Денис остался. Ему самому комфортно играть в нашем клубе, он один из лидеров команды. Думаю, всё получится» — сказал Терюшков «СЭ».

В нынешнем сезоне Глушаков в составе «Химок» принял участие в 14 матчах, в которых отличился 2 забитыми мячами и одной голевой передачей.

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир