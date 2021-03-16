Пабло надеется вернуться в сборную Бразилии после перехода в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Пабло выразил надежду, что он сможет вернуться в сборную Бразилии. Игрок провел за национальную команду две игры в 2018 году.

За Бразилию я сыграл всего два матча — против Камеруна и Саудовской Аравии. Обе игры мы выиграли, но после этих матчей я получил травму и не играл больше месяца. За это время мое место в сборной уже заняли. Ну а дальше мня преследовало невезение. Когда случался вызов в национальную команду, у меня случались травмы.

До сих пор надеюсь вернуться в сборную. Мой переход в «Локомотив» должен мне помочь в этом. Сейчас важно попадать в поле зрения аналитиков и скаутов. Привлечь их внимание можно стабильной игрой и титулами, которые «Локомотив» в последние годы стабильно выигрывает.

В «Локо» Пабло перешел зимой 2021 года из «Бордо». На его счету четыре матча и 1 гол в составе железнодорожников.