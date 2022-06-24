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Сегодня, 19:39

В «Химках» заявили, что к физической форме Дениса Давыдова есть вопросы

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем голкипера Антона Митрюшкина и нападающего Дениса Давыдова, которые находятся на просмотре в подмосковном клубе.

«Ничего не изменилось, решение по ним будет принято после окончания сборов. Предварительного решения тоже нет. Переговорим с Сергеем Николаевичем Юраном и медицинским штабом. Митрюшкин в отличной форме, по Давыдову больше вопросов, потому что он достаточно долго не играл. Но будем обсуждать уже позже», — сказал Терюшков «СЭ».

Последним клубом Давыдова было «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. На его счету 21 матч, 9 голов и 5 результативных передач.

Форвард является воспитанником «Спартака». Ранее он также выступал за «Нижний Новгород», «Томь», софийский ЦСКА и «Младу Болеслав».

Денис Давыдов (футбол)
ФК Химки
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