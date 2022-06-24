Коноплев сменил Зырянова на посту тренера молодежки «Зенита»

Константин Коноплев стал старшим тренером молодежной команды «Зенита», сообщает пресс-служба питерского клуба.

На этом посту 42-летний специалист сменил Константина Зырянова, который работал с командой с 2018 года.

Коноплев — воспитанник «Зенита», он выступал в составе петербуржцев с 2001 по 2004 год.

В академии клуба специалист работает с 2011 года, тренируя футбольные команды «Зенита» разных возрастов.