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Коноплев сменил Зырянова на посту тренера молодежки «Зенита»

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Константин Коноплев стал старшим тренером молодежной команды «Зенита», сообщает пресс-служба питерского клуба.

На этом посту 42-летний специалист сменил Константина Зырянова, который работал с командой с 2018 года.

Коноплев — воспитанник «Зенита», он выступал в составе петербуржцев с 2001 по 2004 год.

В академии клуба специалист работает с 2011 года, тренируя футбольные команды «Зенита» разных возрастов.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-06-24-konstantin-konoplev-novyy-starshiy-trener-zenita-m.htm
Константин Зырянов
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