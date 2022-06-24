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Пименов назвал травму Жемалетдинова большой проблемой для «Локомотива»

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о травме полузащитника железнодорожников Рифата Жемалетдинова.

«Травма Жемалетдинова — это проблема, потому что он лидер команды. Когда он вернется в строй уже зависит от реабилитационного периода, поэтому давайте пожелаем ему здоровья, чтобы поскорее вернулся», — сказал Пименов «СЭ».

24 июня «Локомотив» сообщил, что по результатам комплексного медицинского обследования и МРТ у 25-летнего российского футболиста было подтверждено серьезное повреждение ахиллова сухожилия. Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.

Рифат Жемалетдинов
Руслан Пименов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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