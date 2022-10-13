В «Химках» заявили, что доверяют главному тренеру команды

В пресс-службе «Химок» прокомментировали информацию о том, что главный тренер команды Спартак Гогниев может быть уволен.

«Руководство клуба доверяет главному тренеру, Спартак Артурович готовит команду к предстоящей игре с «Факелом» в штатном режиме», — сказали в пресс-службе «Химок».

41-летний Гогниев возглавляет «Химки» с 1 сентября 2022 года. Под его руководством команда 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.