«Химки» могут уволить Гогниева и вернуть Юрана

Руководство «Химок» может уволить Спартака Гогниева с поста главного тренера команды, утверждает «Чемпионат».

По информации источника, у 41-летнего российского специалиста напряженные отношения с группой игроков. В случае увольнения Гогниева в клубе могут обратиться к варианту с Сергеем Юраном.

Гогниев тренирует «Химки» с 31 августа 2022-го. Подмосковный клуб занимает 15-е место с 8 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

53-летний Юран работал в «Химках» в 2008, 2020 и 2022 годах.