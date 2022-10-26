В «Химках» выплачены зарплаты за август

По информации «СЭ», задолженность по зарплате в «Химках» составляет один месяц.

В клубе выплачены зарплаты за августа, футболистам должны только за сентябрь.

26 октября Telegram-канал Baza сообщил, что на руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело за задержку по выплате зарплаты. Также информировалось, что в «Химках» сотрудники и футболисты не получали денег больше трех месяцев.

Следователи уже начали проверку в клубе. В ближайшее время там могут пройти следственные действия.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков.