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Сегодня, 17:03

Орлов: «Акинфеев начал допускать ошибки. Хорошо бы его подменить»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, почему ЦСКА сбавил обороты в последних матчах.

«ЦСКА стартовал с большим старанием и желанием. Сейчас же уже надо прикладывать мастерство. В чем отличие мастера от не мастера? Мастер, даже когда устает и находится не в лучшей форме, показывает определенный результат, который от него ждут. Провалов быть не может.

У ЦСКА проблема в обороне. Да и Акинфеев начал допускать ошибки. Хоть и небольшие, но все-таки. Может, хорошо бы его подменить. Почему он все время должен играть один? Игорь — хороший вратарь. Дайте ему передохнуть, чтобы он вернулся с новыми силами.

Плюс не стоит забывать про историю с Абаскалем. Федотов виноват в ней — главному тренеру нельзя себя так вести. Что это за фразы? Что за поведение? Главный тренер — барометр психологической устойчивости команды. Игроки невольно зависят от тренера. Он авторитет, и они ему верят. Внутренний микроклимат команды — самое главное», — сказал Орлов Sport24.

После 14 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-26-orlov-akinfeyev-nachal-dopuskat-oshibki-khoroshoby-yego-podmenit

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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1
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В «Химках» выплачены зарплаты за август
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
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