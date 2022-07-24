Ответный матч легенд «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 сентября

Ответный матч легенд между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 2 сентября, заявил бывший футболист московского клуба Андрей Тихонов. Ранее в разговоре с «СЭ» бывший игрок питерского клуба Алексей Игонин рассказал, что ответный ретро-матч будет приурочен к игре «Спартак» — «Зенит» в РПЛ.

«Да, 2 сентября состоится ответный матч», — цитирует ТАСС Тихонова.

Матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 3 сентября.

Первый матч легенд между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0) прошел 8 июля на стадионе «Петровский». Встреча прошла в формате два тайма по 40 минут.