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Сегодня, 16:37

В «Химках» рассказали о состоянии здоровья Мирзова

В «Химках» сообщили, что доктор занимается здоровьем Мирзова
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Резиуан Мирзов (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о восстановлении полузащитника Резиуана Мирзова.

«Им занимается доктор. Чуть позже будет понятно, что с ним. Я думаю, все должно быть хорошо и Резиуан должен готовиться к следующему матчу», — сказал Габулов «СЭ».

Ранее, 9 апреля, Мирзов из-за травмы не попал в заявку на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).

28-летний Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», в этом сезоне провел 15 матчей в РПЛ и забил 1 гол.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
4:2
ЦСКА
Голы
Садыгов, 9 (1:0), Ушаков, 32 (1:1), Юсуф Языджи, 44 (1:2), Руденко, 54 (2:2), Сабович, 80 (3:2), Руденко, 86 (4:2)
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Боженов (Юран, 89) Григалава Глушаков Камышев (Сабович, 55) Кухарчук (Главчич, 64) Садыгов (Магомедов, 46) Руденко (Долгов, 89)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Магнуссон Карраскаль (Эджуке, 87) Зайнутдинов (Мухин, 60) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи (Набабкин, 68) Обляков Ушаков (Яковлев, 68)
Предупреждения
Руденко 20’, Григалава 42’  -  Карраскаль 68’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Миневич (Смоленск)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир)
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В «Химках» опровергли слова Мирзова о состоянии здоровья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Локомотив

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Зенит

 6
И К Ж
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