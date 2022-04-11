В «Химках» рассказали о состоянии здоровья Мирзова

В «Химках» сообщили, что доктор занимается здоровьем Мирзова

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о восстановлении полузащитника Резиуана Мирзова.

«Им занимается доктор. Чуть позже будет понятно, что с ним. Я думаю, все должно быть хорошо и Резиуан должен готовиться к следующему матчу», — сказал Габулов «СЭ».

Ранее, 9 апреля, Мирзов из-за травмы не попал в заявку на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).

28-летний Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», в этом сезоне провел 15 матчей в РПЛ и забил 1 гол.