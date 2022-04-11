В «Химках» рассказали о состоянии здоровья Мирзова
В «Химках» сообщили, что доктор занимается здоровьем Мирзова
Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о восстановлении полузащитника Резиуана Мирзова.
«Им занимается доктор. Чуть позже будет понятно, что с ним. Я думаю, все должно быть хорошо и Резиуан должен готовиться к следующему матчу», — сказал Габулов «СЭ».
Ранее, 9 апреля, Мирзов из-за травмы не попал в заявку на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).
28-летний Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», в этом сезоне провел 15 матчей в РПЛ и забил 1 гол.
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|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
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|
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Уфа
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|П
|
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