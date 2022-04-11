В «Химках» опровергли слова Мирзова о состоянии здоровья

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» опроверг слова полузащитника Резиуана Мирзова о своем здоровье.

«Я разговаривал с Резиуаном по этому вопросу. Он сказал, что такого не говорил. В прессе были напечатаны не его слова», — сказал Габулов «СЭ».

Ранее Мирзов в интервью «Чемпионату» заявил, что у него нет проблем со здоровьем. При этом, нападающий пропустил 24 тур Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).