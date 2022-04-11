Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:42

В «Химках» опровергли слова Мирзова о состоянии здоровья

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Резиуан Мирзов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» опроверг слова полузащитника Резиуана Мирзова о своем здоровье.

«Я разговаривал с Резиуаном по этому вопросу. Он сказал, что такого не говорил. В прессе были напечатаны не его слова», — сказал Габулов «СЭ».

Ранее Мирзов в интервью «Чемпионату» заявил, что у него нет проблем со здоровьем. При этом, нападающий пропустил 24 тур Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).

Резиуан Мирзов (справа). В «Химках» рассказали о состоянии здоровья Мирзова

Владимир Габулов
Резиуан Мирзов
ФК Химки
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я в депрессии! У нее очень красивые формы». Гимнастка Севастьянова устроила фурор на шоу в Африке
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Зенит» — «Урал» и другие матчи
Нападающий «Крыльев Советов» Игнатьев получил травму
Главный спонсор тульского «Арсенала» выступил с заявлением по информации о задержках зарплаты
Агент Языджи: «У Юсуфа продолжаются боли. Ему нужно некоторое время»
Губерниев потребовал наказания для Кангвы, назвавшего рефери дерьмом
Юри Алберто рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой в «Зените»
Юри Алберто рассказал, почему не стал уезжать из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Химках» рассказали о состоянии здоровья Мирзова

Нападающий «Крыльев Советов» Игнатьев получил травму
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости