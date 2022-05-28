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Сегодня, 16:40

В «Химках» рассказали о финансировании клуба на следующий сезон

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о финансировании клуба на следующий сезон.

«Есть гарантии по финансированию клуба на следующий сезон. Никаких проблем.

Поддержка губернатора Андрея Юрьевича Воробьева — это отдельное спасибо. Он всегда болеет за наш клуб. Это его детище. Мы обсуждали, что больше 20 тысяч детей занимаются футболом в Московской области. Не иметь клуба премьер-лиги в такой обстановке неправильно.

Сейчас будем усиляться, разговаривать с ребятами, у которых заканчиваются контракты. Скоро будем подробно заниматься вопросами продления соглашений или расставания с игроками. То же самое касается и поиска нового гендиректора.

Мирзов красавец, выходит и делает игру. Пенальти не забил, но хватит того, что он забил второй гол», — заявил Терюшков.

«Химки» по сумме двух встреч стали победителем противостояния со «СКА-Хабаровск» (0:1, 4:0) и выступят в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.

ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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