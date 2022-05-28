В «Химках» рассказали о финансировании клуба на следующий сезон

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о финансировании клуба на следующий сезон.

«Есть гарантии по финансированию клуба на следующий сезон. Никаких проблем.

Поддержка губернатора Андрея Юрьевича Воробьева — это отдельное спасибо. Он всегда болеет за наш клуб. Это его детище. Мы обсуждали, что больше 20 тысяч детей занимаются футболом в Московской области. Не иметь клуба премьер-лиги в такой обстановке неправильно.

Сейчас будем усиляться, разговаривать с ребятами, у которых заканчиваются контракты. Скоро будем подробно заниматься вопросами продления соглашений или расставания с игроками. То же самое касается и поиска нового гендиректора.

Мирзов красавец, выходит и делает игру. Пенальти не забил, но хватит того, что он забил второй гол», — заявил Терюшков.

«Химки» по сумме двух встреч стали победителем противостояния со «СКА-Хабаровск» (0:1, 4:0) и выступят в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.