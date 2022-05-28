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Сегодня, 16:35

В «Химках» рассказали о будущем Глушакова в клубе

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем полузащитника клуба Дениса Глушакова.

«Конечно, Денис остается в команде. Мне кажется, что ему очень комфортно играть за «Химки», это его команда. В этом сезоне он показал свой второй результат по забитым голам за всю историю. Больше он забивал только когда был в «Локомотиве» — 11 голов. Здесь его все устраивает, комфортная обстановка и взаимопонимание с тренером и ребятами. Еще 1-2 года точно есть, сколько захочет играть», — сказал Терюшков «СЭ».

Контракт 35-летнего полузащитника с «Химками» действует до июня 2024 года. В прошедшем сезоне РПЛ Глушаков провел за подмосковный клуб 27 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

Денис Глушаков
ФК Химки
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