В «Химках» рассказали о будущем Глушакова в клубе

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем полузащитника клуба Дениса Глушакова.

«Конечно, Денис остается в команде. Мне кажется, что ему очень комфортно играть за «Химки», это его команда. В этом сезоне он показал свой второй результат по забитым голам за всю историю. Больше он забивал только когда был в «Локомотиве» — 11 голов. Здесь его все устраивает, комфортная обстановка и взаимопонимание с тренером и ребятами. Еще 1-2 года точно есть, сколько захочет играть», — сказал Терюшков «СЭ».

Контракт 35-летнего полузащитника с «Химками» действует до июня 2024 года. В прошедшем сезоне РПЛ Глушаков провел за подмосковный клуб 27 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.