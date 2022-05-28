Нападающий «Химок» Садыгов поделился эмоциями после победы в ответном стыковом матче над «СКА-Хабаровск»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов поделился эмоциями после победы в ответном стыковом матче над «СКА-Хабаровск» (3:0).

«Для меня этот сезон сложился удачно. Решили главную задачу. Это мой первый сезон, достаточно неплохой результат. Дальше-больше! Игровое время? Всегда хочется большего. Но в целом я доволен»

Юран? Он очень харизматичный. Всегда заводит команду, подбирает правильные слова. За счет этого остались в РПЛ.

Разногласия с Мирзовым? Никаких разногласий не было. Со всеми отличные отношения. В следующем сезоне я точно буду в «Химках».

Перед матчем Юран сказал, что для нас это большой финал. Мы вышли как в последний раз. Все ребята молодцы», — заявил Садыгов.

В первой игре «Химки» на выезде проиграли со счетом 0:1. Однако по сумме двух встреч клуб сохранил прописку в РПЛ и выступит в сезоне-2022/23.