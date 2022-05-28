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Нападающий «Химок» Садыгов поделился эмоциями после победы в ответном стыковом матче над «СКА-Хабаровск»

Георгий Скобликов
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов поделился эмоциями после победы в ответном стыковом матче над «СКА-Хабаровск» (3:0).

«Для меня этот сезон сложился удачно. Решили главную задачу. Это мой первый сезон, достаточно неплохой результат. Дальше-больше! Игровое время? Всегда хочется большего. Но в целом я доволен»

Юран? Он очень харизматичный. Всегда заводит команду, подбирает правильные слова. За счет этого остались в РПЛ.

Разногласия с Мирзовым? Никаких разногласий не было. Со всеми отличные отношения. В следующем сезоне я точно буду в «Химках».

Перед матчем Юран сказал, что для нас это большой финал. Мы вышли как в последний раз. Все ребята молодцы», — заявил Садыгов.

В первой игре «Химки» на выезде проиграли со счетом 0:1. Однако по сумме двух встреч клуб сохранил прописку в РПЛ и выступит в сезоне-2022/23.

ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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 1 : 2
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Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
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 1 : 2
21.05 17:00
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