В «Химках» подтвердили перенос 22-го тура Тинькофф РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» сообщил о решении Российской премьер-лиги о возвращении сроков проведения 22-го тура Тинькофф РПЛ на 19-20 марта. «Химки» ждет гостевая встреча с «Уралом».

«Решение принято, значит, правильно, что не будет долгой паузы. Только вернулись со сборов. Мы билеты в Екатеринбург на май еще не брали, так что спокойно сможем поехать туда в марте», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее 22-й тур был перенесен на начало мая из-за стыковых матчей сборной России за выход в финальную часть ЧМ-2022.