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Ещенко: «Ваноли досконально разбирается в футболе»

Ещенко охарактеризовал главного тренера «Спартака» Ваноли как эмоционально заряженный
Роман Шишов
Корреспондент

Тренер «Спартака» Андрей Ещенко в интервью клубному сайту рассказал о новой роли в клубе и работе с итальянским специалистом Паоло Ваноли.

— Сейчас ты входишь в тренерский штаб Паоло Ваноли. Почему твое назначение случилось не по окончании сезона?

— Руководство «Спартака» и главный тренер предложили мне работу и должность в тренерском штабе до начала зимних сборов. Сказали, что хотят и дальше видеть меня в клубе как помощника в тренировочном процессе и в становлении команды.

Я взял время подумать, но решение принял очень быстро. Кому и что мне доказывать как игроку? Титул чемпиона России есть, в чемпионате мира участие принимал, даже серебро с дублем получил. Каждый год медали... Шучу! К тому же все равно я не сыграл бы во всех матчах до конца этого сезона. Вариант ухода в другую команду даже не рассматривал. Все, наоборот, хотят оставаться в таком клубе как можно дольше.

— Как называется твоя должность и что входит в обязанности?

— В Европе я назывался бы ассистентом главного тренера, тут — помощником. В мои задачи входит обеспечение контакта между командой и тренерским штабом, донесение философии и модели игры нового главного тренера до футболистов. Ребят я хорошо знаю на протяжении многих лет, поэтому рассказываю об их сильных и слабых сторонах.

— Как ты участвуешь в тренировочном процессе?

— Мое мнение спрашивают при подготовке тренировок. Конечно, я не влияю на такие глобальные вещи, как тактика. Но легко могу услышать вопрос: что думаешь об этом «квадрате»? Ваноли сразу предупредил, что я и сам буду участвовать в тренировочном процессе вместе с футболистами, иногда буду проводить разминку. Недавно играли в тот же «квадрат», объяснял ребятам правила и задачи. Помимо этого, мы вместе смотрим и анализируем теорию. Еще периодически буду ездить на игры соперников, а также «Спартака-2» и дубля.

— На каком языке общаешься с тренерским штабом?

— На английском, занимаюсь им уже около года. Понимаю речь и написанный текст, но с разговорным пока не так просто. Везде эти местоимения, глаголы в прошедшем и настоящем временах... Изменять их, не изменять... Иногда путаю с немецким, который учил раньше. В интернате сказали, что он легче английского, поэтому сразу ответил: «Записывайте!»

— Каким ты видишь Паоло Ваноли?

— Честным, требовательным, досконально разбирающимся в футболе и обращающим внимание на детали. Паоло эмоционально заряжен, ему важна стопроцентная отдача не только от себя и тренерского штаба, но и от каждого игрока.

Источник: https://spartak.com/news/2022-03-02-andrey_yeshchenko_poka_ya_dlya_igrokov_drug_no_dumayu_stat_postrozhe/
Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
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 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
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7
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8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
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