Ещенко: «Ваноли досконально разбирается в футболе»
Тренер «Спартака» Андрей Ещенко в интервью клубному сайту рассказал о новой роли в клубе и работе с итальянским специалистом Паоло Ваноли.
— Сейчас ты входишь в тренерский штаб Паоло Ваноли. Почему твое назначение случилось не по окончании сезона?
— Руководство «Спартака» и главный тренер предложили мне работу и должность в тренерском штабе до начала зимних сборов. Сказали, что хотят и дальше видеть меня в клубе как помощника в тренировочном процессе и в становлении команды.
Я взял время подумать, но решение принял очень быстро. Кому и что мне доказывать как игроку? Титул чемпиона России есть, в чемпионате мира участие принимал, даже серебро с дублем получил. Каждый год медали... Шучу! К тому же все равно я не сыграл бы во всех матчах до конца этого сезона. Вариант ухода в другую команду даже не рассматривал. Все, наоборот, хотят оставаться в таком клубе как можно дольше.
— Как называется твоя должность и что входит в обязанности?
— В Европе я назывался бы ассистентом главного тренера, тут — помощником. В мои задачи входит обеспечение контакта между командой и тренерским штабом, донесение философии и модели игры нового главного тренера до футболистов. Ребят я хорошо знаю на протяжении многих лет, поэтому рассказываю об их сильных и слабых сторонах.
— Как ты участвуешь в тренировочном процессе?
— Мое мнение спрашивают при подготовке тренировок. Конечно, я не влияю на такие глобальные вещи, как тактика. Но легко могу услышать вопрос: что думаешь об этом «квадрате»? Ваноли сразу предупредил, что я и сам буду участвовать в тренировочном процессе вместе с футболистами, иногда буду проводить разминку. Недавно играли в тот же «квадрат», объяснял ребятам правила и задачи. Помимо этого, мы вместе смотрим и анализируем теорию. Еще периодически буду ездить на игры соперников, а также «Спартака-2» и дубля.
— На каком языке общаешься с тренерским штабом?
— На английском, занимаюсь им уже около года. Понимаю речь и написанный текст, но с разговорным пока не так просто. Везде эти местоимения, глаголы в прошедшем и настоящем временах... Изменять их, не изменять... Иногда путаю с немецким, который учил раньше. В интернате сказали, что он легче английского, поэтому сразу ответил: «Записывайте!»
— Каким ты видишь Паоло Ваноли?
— Честным, требовательным, досконально разбирающимся в футболе и обращающим внимание на детали. Паоло эмоционально заряжен, ему важна стопроцентная отдача не только от себя и тренерского штаба, но и от каждого игрока.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7