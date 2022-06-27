В «Химках» поблагодарили Жиркова за работу в клубе

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход Юрия Жиркова из клуба.

«Мы благодарим Юрия, что он выступал за команду в действительно тяжелое время. Он пришел, тренировался с нами, а за ним тянулась молодежь, что тоже очень важно. Мы договаривались, что по окончании сезона, если у Юрия не будет постоянной игровой практики, продлевать контракт не будем. Мы эти договоренности выполнили. Расстались на хорошей ноте», — сказал Терюшков «СЭ».

Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении контракта с Юрием Жирковым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

38-летний Жирков выступал за «Химки» с января 2022 года, куда перешел на правах свободного агента.

До этого футболист не играл полгода с момента ухода из «Зенита» в июле 2021 года. За подмосковный клуб футболист провел три матча и отыграл в общей сложности на поле 122 минуты.