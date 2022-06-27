В «Химках» поблагодарили Жиркова за работу в клубе
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход Юрия Жиркова из клуба.
«Мы благодарим Юрия, что он выступал за команду в действительно тяжелое время. Он пришел, тренировался с нами, а за ним тянулась молодежь, что тоже очень важно. Мы договаривались, что по окончании сезона, если у Юрия не будет постоянной игровой практики, продлевать контракт не будем. Мы эти договоренности выполнили. Расстались на хорошей ноте», — сказал Терюшков «СЭ».
Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении контракта с Юрием Жирковым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.
38-летний Жирков выступал за «Химки» с января 2022 года, куда перешел на правах свободного агента.
До этого футболист не играл полгода с момента ухода из «Зенита» в июле 2021 года. За подмосковный клуб футболист провел три матча и отыграл в общей сложности на поле 122 минуты.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -