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Полузащитник «Оренбурга» Башич прокомментировал подписание контракта с клубом

Алексей Еремин
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Бывший полузащитник «Зриньски» и игрок молодежной сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич прокомментировал переход в «Оренбург».

«Про Премьер-лигу и «Оренбург» не очень много знаю, — сказал Башич в интервью для официального сайта клуба. — Знаю только, что «Зенит» стал чемпионом, а «Оренбург» вышел в РПЛ, где, я надеюсь, клуб и останется. Ставлю перед собой цели постараться набрать как можно больше очков вместе с командой и побороться за трофей».

В прошедшем сезоне 20-летний полузащитник провел за боснийский клуб 31 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» по сумме двух встреч (2:2, 2:1).

Источник: https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/pervyj-kommentarij-ivana-bashicha-v-sostave-fk-orenburg.html
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