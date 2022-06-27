Полузащитник «Оренбурга» Башич прокомментировал подписание контракта с клубом
Бывший полузащитник «Зриньски» и игрок молодежной сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич прокомментировал переход в «Оренбург».
«Про Премьер-лигу и «Оренбург» не очень много знаю, — сказал Башич в интервью для официального сайта клуба. — Знаю только, что «Зенит» стал чемпионом, а «Оренбург» вышел в РПЛ, где, я надеюсь, клуб и останется. Ставлю перед собой цели постараться набрать как можно больше очков вместе с командой и побороться за трофей».
В прошедшем сезоне 20-летний полузащитник провел за боснийский клуб 31 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» по сумме двух встреч (2:2, 2:1).
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|15.07
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|16.07
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ЦСКА – Урал
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|17.07
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