«Химки» расторгли контракт с Юрием Жирковым

Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении контракта с Юрием Жирковым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

«Благодарим Жиркова за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшем!» — говорится в заявлении подмосковной команды.

38-летний Жирков выступал за «Химки» с января 2022 года, куда перешел на правах свободного агента.

До этого футболист не играл полгода с момента ухода из «Зенита» в июле 2021 года. За подмосковный клуб футболист провел три матча и отыграл в общей сложности на поле 122 минуты.