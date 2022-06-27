Кавазашвили считает, что Федун может искать потенциального покупателя «Спартака» после ухода из «Лукойла»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе Федуна с поста вице-президента ПАО «Лукойл» по стратегическому развитию.
«Если Федун и «Лукойл» расстались действительно из-за пенсионного возраста, значит так было нужно. Но я немного сомневаюсь, что дело в этом. Хочу пожелать ему добра и нацеленности на работу клуба. Возможно, оставаясь в команде, он будет искать достойного и богатого покупателя для того, чтобы обеспечить себя и свою семью», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
27 июня Леонид Федун, который занимал пост вице-президента ПАО «Лукойл» по стратегическому развитию, покинул должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.
Сам Федун заявил, что эта ситуация не повлияет на футбольный клуб.
Он купил контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. Нефтегигант — титульный спонсор московского клуба.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -