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Кавазашвили считает, что Федун может искать потенциального покупателя «Спартака» после ухода из «Лукойла»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе Федуна с поста вице-президента ПАО «Лукойл» по стратегическому развитию.

«Если Федун и «Лукойл» расстались действительно из-за пенсионного возраста, значит так было нужно. Но я немного сомневаюсь, что дело в этом. Хочу пожелать ему добра и нацеленности на работу клуба. Возможно, оставаясь в команде, он будет искать достойного и богатого покупателя для того, чтобы обеспечить себя и свою семью», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

27 июня Леонид Федун, который занимал пост вице-президента ПАО «Лукойл» по стратегическому развитию, покинул должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Сам Федун заявил, что эта ситуация не повлияет на футбольный клуб.

Он купил контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. Нефтегигант — титульный спонсор московского клуба.

Анзор Кавазашвили
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