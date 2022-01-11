В «Химках» отреагировали на информацию о подписании Жиркова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с возможным подписанием защитника Юрия Жиркова.

«Подписание Юрия Жиркова пока не подтверждаю. Как было все неделю назад, на такой же стадии переговоры и находятся. Жирков нам интересен, мы ведем переговоры но не более чем», — сказал Терюшков «СЭ».

«Планируем еще усилить 2-3 позиции подписать нападающего, полузащитника и защитника. Вратарская линия нас устраивает. Пока конкретики нет, но переговоры тоже ведутся», — добавил Терюшков.

Последним клубом 38-летнего Юрия Жиркова был санкт-петербургский «Зенит», который он покинул летом 2021 года.