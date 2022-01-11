Защитник «Кайрата» оценил перспективы Алипа зарекомендовать себя на сборах «Зенита»
Сербский защитник «Кайрата» Раде Дугалич поделился мнением о казахском футболисте Нуралы Алипе, который пройдет сбор в расположении «Зенита».
Ранее «Кайрат» объявил, что 22-летний Алип отправится с «Зенитом» на учебно-тренировочный сбор с 13 по 25 января.
— Я с ним играл три года: он левее, я правее, — отметил Дугалич в интервью «РБ Спорт». — Алип вырос в хорошего футболиста. Это точно лучший центральный защитник Казахстана. Быстро развивается, подвижный, молодой, техничный и очень надежный. Думаю, он выбрал правильный путь, ему нужно двигаться дальше. Тем более он футболист сборной, играл много международных матчей.
— Но дотягивает ли он до уровня «Зенита»?
— Там играют Ловрен и Ракицкий — качественные футболисты уровня АПЛ. Нурик рядом с ними точно будет развиваться.
— Сможет он конкурировать с Ловреном и Ракицким уже сейчас?
— Почему нет? У «Зенита» много игр в сезоне. Ему дадут шанс, которым он точно хорошо воспользуется.
— Но пока его уровень ниже, чем у основных защитников «Зенита»?
— Конечно, из-за возраста. Он намного младше. Еще должен многому учиться, потому что опыт приходит не сразу, а накапливается со временем.
— Сможет он на сборах заинтересовать «Зенит»?
— Думаю, да. Он хорошо потренируется, проявит себе, и «Зенит» его оставит.
Алип выступает за основную команду «Кайрата» с 2018 года, тогда же он начал вызываться в сборную Казахстана.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-kajrata-ob-alipe-v-zenite-e-to-luchshij-zashhitnik-kazahstana-ochen-nadezhny-j/
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