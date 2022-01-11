Защитник «Кайрата» оценил перспективы Алипа зарекомендовать себя на сборах «Зенита»

Сербский защитник «Кайрата» Раде Дугалич поделился мнением о казахском футболисте Нуралы Алипе, который пройдет сбор в расположении «Зенита».

Ранее «Кайрат» объявил, что 22-летний Алип отправится с «Зенитом» на учебно-тренировочный сбор с 13 по 25 января.

— Я с ним играл три года: он левее, я правее, — отметил Дугалич в интервью «РБ Спорт». — Алип вырос в хорошего футболиста. Это точно лучший центральный защитник Казахстана. Быстро развивается, подвижный, молодой, техничный и очень надежный. Думаю, он выбрал правильный путь, ему нужно двигаться дальше. Тем более он футболист сборной, играл много международных матчей.

— Но дотягивает ли он до уровня «Зенита»?

— Там играют Ловрен и Ракицкий — качественные футболисты уровня АПЛ. Нурик рядом с ними точно будет развиваться.

— Сможет он конкурировать с Ловреном и Ракицким уже сейчас?

— Почему нет? У «Зенита» много игр в сезоне. Ему дадут шанс, которым он точно хорошо воспользуется.

— Но пока его уровень ниже, чем у основных защитников «Зенита»?

— Конечно, из-за возраста. Он намного младше. Еще должен многому учиться, потому что опыт приходит не сразу, а накапливается со временем.

— Сможет он на сборах заинтересовать «Зенит»?

— Думаю, да. Он хорошо потренируется, проявит себе, и «Зенит» его оставит.

Алип выступает за основную команду «Кайрата» с 2018 года, тогда же он начал вызываться в сборную Казахстана.