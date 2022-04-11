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Сегодня, 16:54

Нападающий «Крыльев Советов» Игнатьев получил травму

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему нападающий команды Иван Игнатьев не попал в заявку на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (1:0).

«Иван Игнатьев получил повреждение, поэтому не принял участия в игре с «Уралом», — заявил Корниленко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего нападающего 14 матчей в РПЛ, из них пять — в составе «Крыльев Советов». На свой счет Игнатьев пока записал один забитый мяч за самарскую команду.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 17 апреля — на своем поле примут «Краснодар».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-kry-l-ev-sovetov-ivan-ignat-ev-poluchil-travmu/
Иван Игнатьев
Сергей Корниленко
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
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