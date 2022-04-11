Нападающий «Крыльев Советов» Игнатьев получил травму

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему нападающий команды Иван Игнатьев не попал в заявку на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (1:0).

«Иван Игнатьев получил повреждение, поэтому не принял участия в игре с «Уралом», — заявил Корниленко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего нападающего 14 матчей в РПЛ, из них пять — в составе «Крыльев Советов». На свой счет Игнатьев пока записал один забитый мяч за самарскую команду.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 17 апреля — на своем поле примут «Краснодар».