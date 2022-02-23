В «Урале» рассказали о ситуации с украинским игроком после рекомендации МИД Украины покинуть Россию

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на рекомендацию МИД Украины к своим гражданам покинуть Россию.

«Они же рекомендовали, это не приказ вернуться на родину. Не знаю даже. Это право каждого гражданина — вернуться. Но если он здесь работает, получает зарплату, а потом вернется... И что он будет делать там? Нужно о людях же думать. Вернутся. А заниматься они чем будут? Я говорю не только о футболистах, но и про обычных людей. К ребятам никто не подходил. Если скажут, что поедут на родину, то что нам сделать то», — сказал Иванов «СЭ».

В составе «Урала» выступает 35-летний украинский защитник Денис Кулаков. В текущем сезоне он провел 18 матчей, в которых сумел отличиться 2 результативными передачами.