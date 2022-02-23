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В «Урале» рассказали о ситуации с украинским игроком после рекомендации МИД Украины покинуть Россию

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на рекомендацию МИД Украины к своим гражданам покинуть Россию.

«Они же рекомендовали, это не приказ вернуться на родину. Не знаю даже. Это право каждого гражданина — вернуться. Но если он здесь работает, получает зарплату, а потом вернется... И что он будет делать там? Нужно о людях же думать. Вернутся. А заниматься они чем будут? Я говорю не только о футболистах, но и про обычных людей. К ребятам никто не подходил. Если скажут, что поедут на родину, то что нам сделать то», — сказал Иванов «СЭ».

В составе «Урала» выступает 35-летний украинский защитник Денис Кулаков. В текущем сезоне он провел 18 матчей, в которых сумел отличиться 2 результативными передачами.

Денис Кулаков
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
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Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

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