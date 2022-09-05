В «Химках» не исключили смену гендиректора клуба в ближайшее время

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что совет учредителей клуба до конца недели может рассмотреть вопрос о смене генерального директора.

«Не исключаю возможности смены генерального директора, — цитирует Терюшкова ТАСС. — Решение будет приниматься на совете учредителей. Заседание состоится на этой неделе, а какое решение будет принято — зависит от совета. Думаю, вопрос о смене гендиректора будет в повестке дня».

Генеральным директором «Химок» с 8 июня 2022 года является бывший спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов. На этом посту он сменил Владимира Габулова, который 5 мая по семейным обстоятельствам оставил эту должность.

10 августа «Химки» уволили Сергея Юрана с поста главного тренера команды. На тренерском мостике его сменил Николай Писарев. При нем команда потерпела несколько поражений подряд, после чего Писарева на посту главного тренера сменил Спартак Гогниев.