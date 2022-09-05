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5 сентября, 15:36

В «Химках» не исключили смену гендиректора клуба в ближайшее время

Анна Горшкова
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что совет учредителей клуба до конца недели может рассмотреть вопрос о смене генерального директора.

«Не исключаю возможности смены генерального директора, — цитирует Терюшкова ТАСС. — Решение будет приниматься на совете учредителей. Заседание состоится на этой неделе, а какое решение будет принято — зависит от совета. Думаю, вопрос о смене гендиректора будет в повестке дня».

Генеральным директором «Химок» с 8 июня 2022 года является бывший спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов. На этом посту он сменил Владимира Габулова, который 5 мая по семейным обстоятельствам оставил эту должность.

10 августа «Химки» уволили Сергея Юрана с поста главного тренера команды. На тренерском мостике его сменил Николай Писарев. При нем команда потерпела несколько поражений подряд, после чего Писарева на посту главного тренера сменил Спартак Гогниев.

Источник: https://tass.ru/sport/15651333
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Роман Терюшков
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 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
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 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
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 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
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 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
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3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
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 0 : 1
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Локомотив – Ахмат
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Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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