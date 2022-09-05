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5 сентября, 15:31

Осинькин или Юран могут возглавить «Локомотив»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин является кандидатом на вакантную должность в «Локомотиве». Также московский клуб рассматривает кандидатуру Сергея Юрана.

5 сентября «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера из тренерского штаба. Причина: неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. «Локо» идет на 9-м месте в турнирной таблице после восьми туров чемпионата.

57-летний Осинькин возглавляет «Крылья» с 2020-го года. В этом сезоне самарский клуб идет на 11-й строчке, набрав те же 9 баллов, что и «Локомотив».

Сергей Юран тренировал «Химки» на старте чемпионата, но был уволен 9 августа.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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