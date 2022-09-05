Осинькин или Юран могут возглавить «Локомотив»

По информации «СЭ», главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин является кандидатом на вакантную должность в «Локомотиве». Также московский клуб рассматривает кандидатуру Сергея Юрана.

5 сентября «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера из тренерского штаба. Причина: неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. «Локо» идет на 9-м месте в турнирной таблице после восьми туров чемпионата.

57-летний Осинькин возглавляет «Крылья» с 2020-го года. В этом сезоне самарский клуб идет на 11-й строчке, набрав те же 9 баллов, что и «Локомотив».

Сергей Юран тренировал «Химки» на старте чемпионата, но был уволен 9 августа.