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5 сентября, 15:38

Семин считает, что вслед за Комппером «Локомотив» должен покинуть Цорн

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе Марвина Комппера.

«Когда в любой компании, в любом бизнесе плохие результаты, все должны покидать свои посты, потому что они не справились с той работой, которую им поручили. Ведь этих тренеров нанимали руководители. Те, кто их нанимал, должны уйти с ними. Я имею в виду всех. Цорна в первую очередь. Он же их нанимал», — сказал Семин «СЭ».

5 сентября Марвин Комппер покинул тренерский штаб железнодорожников в связи с неудовлетворительными результатами команды.

«Локомотив» с 9 очками после 8 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Марвин Комппер
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
2
21
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 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
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 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
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 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
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 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
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 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
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 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
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 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
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Н. Новгород – Факел
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Динамо – Урал
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Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

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Локомотив

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