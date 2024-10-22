Селихов провел 100-й матч за «Спартак»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов провел 100-й матч за клуб.

Юбилейной стала игра с махачкалинским «Динамо» (1:0) в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Чемпионата КХЛ.

30-летний россиянин играет за «Спартак» с января 2017 года. В 100 матчах за красно-белых он пропустил 114 голов и 30 матчей отстоял на ноль.