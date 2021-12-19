В Госдуме ответили на вопрос о возможном переносе РПЛ из-за нового штамма

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переносе пяти матчей 18-го тура чемпионата Англии из-за нового штамма коронавируса.

«Мы очень надеемся, что омикрон в таком масштабе не дойдет до России. В крайнем случае отечественные медики подготовят нас. Очень не хотелось, чтобы чемпионат России проходил без болельщиков. Но мы должны понимать, что мы живем в сложных условиях. В случае неподконтрольного развития ситуации Роспотребнадзор будет требовать ограничения доступа на стадион. Это крайняя, непопулярная мера, надеемся, что такого не будет. Самосознание наших граждан, выражающаяся в прививках, масках, должна помочь нам избежать таких вещей», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также президент Федерации керлинга России высказался о возможном переносе спортивных мероприятий или о временном запрете их проведения.

«Для того, чтобы перенести игры чемпионата, должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Такой вопрос сейчас не обсуждается, это преждевременно. Соревнования должны проходить. Внутренние чемпионаты — серьезный бизнес. При закрытии потери несут все, это не только ограничительная мера, но и большие финансовые убытки. Нам до такого уровня доходить нельзя. Надеемся, что ситуацию наши медики держат под контролем. Допускаю, что ограничение доступа зрителей на стадион возможно в случае увеличения заболеваемости коронавирусом», — добавил Свищев.

Тинькофф-РПЛ по календарю должна возобновиться матчами 19-го тура 27 февраля 2022 года. На 17 декабря 2021 года в России выявлено 25 случаев заражения штаммом омикрон.