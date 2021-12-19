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В Госдуме ответили на вопрос о возможном переносе РПЛ из-за нового штамма

13:12
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переносе пяти матчей 18-го тура чемпионата Англии из-за нового штамма коронавируса.

«Мы очень надеемся, что омикрон в таком масштабе не дойдет до России. В крайнем случае отечественные медики подготовят нас. Очень не хотелось, чтобы чемпионат России проходил без болельщиков. Но мы должны понимать, что мы живем в сложных условиях. В случае неподконтрольного развития ситуации Роспотребнадзор будет требовать ограничения доступа на стадион. Это крайняя, непопулярная мера, надеемся, что такого не будет. Самосознание наших граждан, выражающаяся в прививках, масках, должна помочь нам избежать таких вещей», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также президент Федерации керлинга России высказался о возможном переносе спортивных мероприятий или о временном запрете их проведения.

«Для того, чтобы перенести игры чемпионата, должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Такой вопрос сейчас не обсуждается, это преждевременно. Соревнования должны проходить. Внутренние чемпионаты — серьезный бизнес. При закрытии потери несут все, это не только ограничительная мера, но и большие финансовые убытки. Нам до такого уровня доходить нельзя. Надеемся, что ситуацию наши медики держат под контролем. Допускаю, что ограничение доступа зрителей на стадион возможно в случае увеличения заболеваемости коронавирусом», — добавил Свищев.

Тинькофф-РПЛ по календарю должна возобновиться матчами 19-го тура 27 февраля 2022 года. На 17 декабря 2021 года в России выявлено 25 случаев заражения штаммом омикрон.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

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