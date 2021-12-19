Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты команды в первой части сезона Тинькофф Премьер-Лиги.

«Не могу сказать, что «Динамо» самая стабильная команда в нашем чемпионате. Пока стабильным можно назвать «Зенит». Конечно, динамовцы выступают на достаточно хорошем уровне, но была потеря очков с «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Команда, ставящая высокие задачи, не должна терять очки в таких матчах.

Для того, чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство, нужно усиление. Плюс, если команда попадет в еврокубки, то тоже хотелось бы увидеть в команде нападающего высокого уровня. Нужен игрок в середину поля. Да, есть позиции, которые требуют качественного усиления. Чтобы продолжить соперничество с «Зенитом» надо не терять очки в матчах, которые команда может с легкостью проходить. Есть соперники, которые значительно слабее. С ними ни в коем случае нельзя терять очки", — сказал Новиков «СЭ».

Также Новиков считает, что рано оценивать работу главного тренера Сандро Шварца.

«Пока достигнуты только промежуточные результаты. Нет итога работы. Тренера и команду можно оценивать только по итоговому результату. Поэтому давайте дождемся окончания чемпионата», — добавил Новиков «СЭ».

После 18 туров «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.