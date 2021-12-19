Новиков — о результатах «Динамо» в РПЛ: «Для борьбы с «Зенитом» нужно усиление!»
Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты команды в первой части сезона Тинькофф Премьер-Лиги.
«Не могу сказать, что «Динамо» самая стабильная команда в нашем чемпионате. Пока стабильным можно назвать «Зенит». Конечно, динамовцы выступают на достаточно хорошем уровне, но была потеря очков с «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Команда, ставящая высокие задачи, не должна терять очки в таких матчах.
Для того, чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство, нужно усиление. Плюс, если команда попадет в еврокубки, то тоже хотелось бы увидеть в команде нападающего высокого уровня. Нужен игрок в середину поля. Да, есть позиции, которые требуют качественного усиления. Чтобы продолжить соперничество с «Зенитом» надо не терять очки в матчах, которые команда может с легкостью проходить. Есть соперники, которые значительно слабее. С ними ни в коем случае нельзя терять очки", — сказал Новиков «СЭ».
Также Новиков считает, что рано оценивать работу главного тренера Сандро Шварца.
«Пока достигнуты только промежуточные результаты. Нет итога работы. Тренера и команду можно оценивать только по итоговому результату. Поэтому давайте дождемся окончания чемпионата», — добавил Новиков «СЭ».
После 18 туров «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю