В Госдуме назвали футболистов начитанными людьми

Депутат Госдумы Светлана Журова ответила на вопрос «СЭ» о начитанности футболистов.

«Вы же общались с Алексеем Смертиным? Он начитанный, прекрасный человек. Вячеслав Малафеев тоже. Знаю много футболистов, прекрасных и начитанных людей. Особенно из более старшего поколения. В Советском Союзе вообще все в порядке у людей было с образованием. Тут же вопрос желания. Заставить насильно читать... Не очень представляю. Потом у них будет разбор полетов? Могут сказать: «я прочитал». А потом: «в одно ухо влетело, в другое вылетело». Они не будут потом отчитываться. Еще сочинение написать. У меня вопрос: они от этого лучше играть будут?

Футболист, который хочет добиться реального успеха, должен читать. И родители это прекрасно понимают. Не знаю, нужно ли здесь вмешательство государства. Рекомендации, конечно, могут быть, но я не уверена, что это возымеет какой-то эффект, если кого-то будут заставлять», — сказала Журова «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил ТАСС, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.