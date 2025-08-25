Журова посоветовала футболистам книгу Ричарда Баха: «Меня она мобилизовала идти к высотам»

Депутат Госдумы Светлана Журова ответила на вопрос «СЭ» о рекомендуемой книге для футболистов.

«Ты же не можешь посоветовать людям прочитать то, к чему психологически они не готовы. Как юная спортсменка, в 17 лет прочитала «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», и меня тогда эта книга поразила и мобилизовала, чтобы идти к высотам. Хотя как раз, Ричард Бах написал для людей, чтобы люди стремились к каким-то невероятным достижениям. Она маленькая, аккуратненькая, почти рассказ. Как вариант. Надо читать обязательно, а будут ли люди читать — вопрос», — сказала Журова «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил ТАСС, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.