Источник: «Спартак» может подписать защитника Салаха-Эддина из «Ромы»

Защитник «Ромы» Анасс Салах-Эддин может перейти в «Спартак», сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, московский клуб уже установил контакт с агентом 23-летнего нидерландца. Отмечается, что «Рома» готова продать игрока за 8 миллионов евро.

Салах-Эддин перешел из «Твенте» в «Рому» в феврале 2025 года. За это время на его счету 3 матча, в которых он отметился 1 результативной передачей. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.