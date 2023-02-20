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Полузащитник «Крыльев Советов» Хубулов перейдет в «Химки» на правах аренды до конца сезона

Алина Савинова
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Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов в ближайшее время перейдет в «Химки» на правах аренды, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клубы договорились об аренде игрока до конца сезона. Отмечается, что в этом переходе заинтересован лично главный тренер подмосковного клуба Спартак Гогниев, который ранее тренировал Хубулова в «Алании».

В текущем сезоне 21-летний полузащитник сыграл за «Крылья Советов» 17 матчей и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-kry-l-ev-sovetov-hubulov-provedet-ostatok-sezona-v-himkah/
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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