Полузащитник «Крыльев Советов» Хубулов перейдет в «Химки» на правах аренды до конца сезона

Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов в ближайшее время перейдет в «Химки» на правах аренды, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клубы договорились об аренде игрока до конца сезона. Отмечается, что в этом переходе заинтересован лично главный тренер подмосковного клуба Спартак Гогниев, который ранее тренировал Хубулова в «Алании».

В текущем сезоне 21-летний полузащитник сыграл за «Крылья Советов» 17 матчей и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за 17 туров.