В «Фенербахче» отреагировали на возможное проведение товарищеского матча с «Зенитом»

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что турецкий клуб может провести товарищеский матч с «Зенитом» в марте.

«Я видел эту новость. Но ничего официального на данный момент нет», — сказал Баки «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» рассматривает вариант проведения товарищеской игры с «Фенербахче» в Стамбуле 24 или 25 марта — в период паузы в РПЛ, связанной с матчами сборных.