Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:35

В «Фенербахче» отреагировали на возможное проведение товарищеского матча с «Зенитом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Футболисты «Фенербахче».
Фото Global Look Press

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что турецкий клуб может провести товарищеский матч с «Зенитом» в марте.

«Я видел эту новость. Но ничего официального на данный момент нет», — сказал Баки «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» рассматривает вариант проведения товарищеской игры с «Фенербахче» в Стамбуле 24 или 25 марта — в период паузы в РПЛ, связанной с матчами сборных.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фенербахче
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Трамп заявил о звонке президентам России и Украины после избрания главой Белого дома
В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за запрета на экспорт в Россию
Китай призвал прекратить сравнение ситуации на Украине с Тайванем
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Бикфалви: «Бан России меня не удивил — Западная Европа каждый день давила на ФИФА»
Бикфалви: «Клубы из Европы предлагали приостановить контракт с «Уралом». Я не мог так поступить»
Бикфалви: «Гончаренко — один из лучших тренеров в моей карьере. Он и Георге Хаджи»
Агент форварда «Спартака» Бальде опроверг информацию о том, что футболист мог перейти в ЦСКА
Экс-игрок «Краснодара» Рейхмен: «С Сафоновым на воротах чувствовал себя не то что уверенно — самоуверенно»
Бикфалви: «Все знают: Месси уберет под левую и забьет. Так же с угловыми «Урала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бикфалви: «Все знают: Месси уберет под левую и забьет. Так же с угловыми «Урала»

Экс-игрок «Краснодара» Рейхмен: «С Сафоновым на воротах чувствовал себя не то что уверенно — самоуверенно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости