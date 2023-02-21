Экс-игрок «Краснодара» Рейхмен: «С Сафоновым на воротах чувствовал себя не то что уверенно — самоуверенно»
Экс-игрок «Краснодара» Рейхмен поделился мнением о Сафонове
Экс-игрок «Краснодара» Богдан Рейхмен поделился мнением о вратаре «быков» Матвее Сафонове.
«С ним в воротах я чувствовал себя не то что уверенно — местами самоуверенно. Не боялся рисковать и не думал, что риски могут привести к каким-то последствиям. С Матвеем ты чувствуешь, что сзади тебя стена. Понимаешь: в случае ошибки тебя могут спасти. Сафонов давал заряд. И заслуженно стал капитаном», — цитирует игрока Sport24.
В этом сезоне 23-летний Сафонов провел за клуб 19 матчей, из которых 6 отстоял на ноль.
Источник: Sport24
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|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
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|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
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|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
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|5.03
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|
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|
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|
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Спартак
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Филипе Силва Малком
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|
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Квинси Промес
Спартак
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|
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|6
|И
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