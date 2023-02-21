Экс-игрок «Краснодара» Богдан Рейхмен поделился мнением о вратаре «быков» Матвее Сафонове.

«С ним в воротах я чувствовал себя не то что уверенно — местами самоуверенно. Не боялся рисковать и не думал, что риски могут привести к каким-то последствиям. С Матвеем ты чувствуешь, что сзади тебя стена. Понимаешь: в случае ошибки тебя могут спасти. Сафонов давал заряд. И заслуженно стал капитаном», — цитирует игрока Sport24.

В этом сезоне 23-летний Сафонов провел за клуб 19 матчей, из которых 6 отстоял на ноль.