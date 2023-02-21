«Зенит» планирует сыграть с «Фенербахче»

Как стало известно «СЭ», «Зенит» рассматривает вариант проведения товарищеского матча с «Фенербахче» в Стамбуле 24 или 25 марта — в ходе паузы в РПЛ, связанной с играми сборных.

Кроме того, в конце первого весеннего месяца сине-бело-голубые хотят принять в Санкт-Петербурге один из клубов с постсоветского пространства.