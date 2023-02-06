В «Факеле» заявили, что землетрясение в Турции не повлияло на сборы команды

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о землетрясении в Турции магнитудой 7,8 балла.

«У «Факела» все спокойно. Никаких новостей оттуда не было. Команда продолжает готовиться», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» проводит тренировочный сбор в Турции, в городе Лара.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение силой 7,8 балла