«Спартак» продлил контракт с Бабичем до 2027 года

«Спартак» подписал новый контракт с защитником Срджаном Бабичем, сообщает пресс-служба московской команды.

Соглашение с 29-летним сербом рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Желаем нашему защитнику продолжать надежно выступать за «Cпартак» и добиться с нами больших побед!» — говорится в заявлении клуба.

Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии» летом 2023-го. В минувшем сезоне защитник провел 32 матча за красно-белых во всех турнирах, забив два мяча и сделав одну результативную передачу.

По итогам чемпионата России-2024/25 «Спартак» с 57 очками занял четвертое место в турнирной таблице.