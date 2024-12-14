Джанашия считает, что «Локомотиву» нужно усиление для борьбы за чемпионство

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» оценил игру железнодорожников в первой части сезона РПЛ.

«Я ожидал, что «Локо» будет бороться, но в последних играх мы сдулись. А в целом команда великолепно проводит сезон. Очень хорошо выступили с учетом имеющегося состава. Но думаю, что нужно усиление, чтобы бороться за чемпионство. 3-4 человека нужны», — сказал Джанашия «СЭ».

После 18 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками.