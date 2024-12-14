Геннадий Орлов: «Сейчас в РПЛ договорняков нет. Как ты скажешь легионеру: «Не выигрывай»?»
Комментатор Геннадий Орлов считает, что с начала нулевых годов в российском футболе резко снизилось количество странных игр.
В пятницу, 13 декабря, Орлов в эфире Радио «Зенит» сделал громкое заявление:
«Красножан сейчас тренирует женскую сборную России. Хороший тренер. Я его лично знаю. Просто замечательный человек. Его незаслуженно изгнали из «Локомотива», обвинив. Это все Смородская. Ей кто-то рассказал, что он где-то сдавал игру. Но эти республики, знаете... Чеченская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкария. Там же все эти руководители, мэры — они любители футбола. И они нередко договаривались между собой, а тренеры только исполняли эту миссию. Так было. Никуда не деться. Я это точно знаю. А когда проиграл Нальчик — поддержал команду другую... На Красножана все свалили. Потом владелец «Анжи» Сулейман Керимов взял Смородскую на финал Лиги чемпионов в Лондоне и в самолете все рассказал. Вот какие подробности».
В пятницу в разговоре с корреспондентом «СЭ» Орлов объяснил, что имел в виду, говоря о странных матчах в российском футболе.
«Должен сказать, что коллеги-журналисты меня неправильно поняли и истолковали мои слова не так. К сожалению... Просто не вникли в суть моих слов. Надо же было слушать всю передачу, а получилось, что фразы были вырваны из контекста.
В нулевые годы ситуация изменилась. В корне! Почему? В нашем футболе появились иностранцы. В большом количестве. Не только игроки, но и тренеры. Резко снизилось количество странных матчей. Ну как можно было сказать легионеру: «Знаешь, вот этот матч ты не выигрывай»? Ведь тот же иностранный тренер, если что-то не так, может сделать заявление журналисту из своей же страны и все рассказать...
Сейчас договорняков в нашем футболе нет! Исключение — 2017 год, когда наказали «Чайку». Но это ФНЛ. В РПЛ, на мой взгляд, никто не договаривается. Этого просто быть не может, прежде всего из-за наличия иностранцев. Историю с договорняками надо забыть. Вот и все. Такова моя позиция. А то вырвали слова из контекста... Бедняге Ташуеву, работающему в «Ахмате», после моих слов, которые были неправильно истолкованы, пришлось отвечать на телефонные звонки журналистов», — сказал Орлов «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
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Бителло
Динамо
|8
|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3