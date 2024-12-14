Геннадий Орлов: «Сейчас в РПЛ договорняков нет. Как ты скажешь легионеру: «Не выигрывай»?»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что с начала нулевых годов в российском футболе резко снизилось количество странных игр.

В пятницу, 13 декабря, Орлов в эфире Радио «Зенит» сделал громкое заявление:

«Красножан сейчас тренирует женскую сборную России. Хороший тренер. Я его лично знаю. Просто замечательный человек. Его незаслуженно изгнали из «Локомотива», обвинив. Это все Смородская. Ей кто-то рассказал, что он где-то сдавал игру. Но эти республики, знаете... Чеченская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкария. Там же все эти руководители, мэры — они любители футбола. И они нередко договаривались между собой, а тренеры только исполняли эту миссию. Так было. Никуда не деться. Я это точно знаю. А когда проиграл Нальчик — поддержал команду другую... На Красножана все свалили. Потом владелец «Анжи» Сулейман Керимов взял Смородскую на финал Лиги чемпионов в Лондоне и в самолете все рассказал. Вот какие подробности».

В пятницу в разговоре с корреспондентом «СЭ» Орлов объяснил, что имел в виду, говоря о странных матчах в российском футболе.

«Должен сказать, что коллеги-журналисты меня неправильно поняли и истолковали мои слова не так. К сожалению... Просто не вникли в суть моих слов. Надо же было слушать всю передачу, а получилось, что фразы были вырваны из контекста.

В нулевые годы ситуация изменилась. В корне! Почему? В нашем футболе появились иностранцы. В большом количестве. Не только игроки, но и тренеры. Резко снизилось количество странных матчей. Ну как можно было сказать легионеру: «Знаешь, вот этот матч ты не выигрывай»? Ведь тот же иностранный тренер, если что-то не так, может сделать заявление журналисту из своей же страны и все рассказать...

Сейчас договорняков в нашем футболе нет! Исключение — 2017 год, когда наказали «Чайку». Но это ФНЛ. В РПЛ, на мой взгляд, никто не договаривается. Этого просто быть не может, прежде всего из-за наличия иностранцев. Историю с договорняками надо забыть. Вот и все. Такова моя позиция. А то вырвали слова из контекста... Бедняге Ташуеву, работающему в «Ахмате», после моих слов, которые были неправильно истолкованы, пришлось отвечать на телефонные звонки журналистов», — сказал Орлов «СЭ».