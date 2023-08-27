В «Динамо» заявили, что Лаксальт останется в клубе
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Дженоа» к защитнику бело-голубых Диего Лаксальту.
«Нам об этом ничего неизвестно. Лаксальт остается в клубе», — сказал Пивоваров «СЭ».
«Динамо» приобретало Лаксальта у «Милана» два года назад за 3,5 миллиона евро, его соглашение с московским клубом действует до конца нынешнего сезона. Трансфермаркт оценивает 30-летнего уругвайца в 2,5 миллиона евро.
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|4
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|
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|
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|
15
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|5
|1
|0
|4
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16
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|0
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
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|
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
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|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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