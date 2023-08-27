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Сегодня, 17:25

Источник: ЦСКА согласовал с «РБ Брагантино» трансфер защитника Жуниньо

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА договорился с бразильским «Ред Булл Брагантино» о переходе защитника Жунинью Капишабы, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, «Ред Булл Брагантино» принял второе предложение армейцев по трансферу 26-летнего игрока за 5,5 миллиона долларов. Сумма будет разбита на несколько траншей, еще 500 тысяч долларов предусмотрено в виде бонусов.

Информируется, что завтра должно быть принято окончательное решение по трансферу бразильца. Сам Жуниньо уже выбрал себе игровой номер в ЦСКА — 29-й. На следующей неделе он должен вылететь в Россию на медосмотр и подписание четырехлетнего контракта.

В сезоне-2023 Капишаба провел за «Ред Булл Брагантино» 40 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.

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Источник: Иван Карпов
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
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Сочи – Локомотив
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

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Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

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 4 1 1
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