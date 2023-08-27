Масалитин назвал главную ошибку тренера «Спартака» Абаскаля

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин считает, что главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю стоит как можно быстрее определиться с основным составом.

«Эти перестановки работают до поры до времени, а на длинной дистанции они, конечно, ни к чему хорошему не приведут. «Спартак» уже шесть туров провел, команда должна определиться с составом. Потому что эта неопределенность нервирует всех — человек может провести хороший матч, но не попасть в состав. Коллектив футбольный на это плохо реагирует. Если бы тренер раньше определился с составом, но, к примеру, оставалось бы одно-единственное слабое звено, тогда да, понять такую ротацию можно. А выходить на каждый матч с разными сочетаниями в защите и полузащите — ну как ребята сыграются? Понятно, что никак», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В 7-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.