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19 мая, 23:42

Агент игрока «Сочи» Кассьерры отреагировал на информацию об интересе «Рейнджерс»

Галина Глазко
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Агент колумбийского нападающего «Сочи» Матео Кассьерры Мартин Араоз высказался об интересе к футболисту со стороны «Рейнджерс».

«Посмотрим, уедет ли Матео из России этим летом или нет. Это будет зависит от того, как будут развиваться события дальше. Интерес «Рейнджерс»? Мы готовы рассмотреть любые варианты», — цитирует слова агента «Чемпионат».

24-летний форвард пополнил ряды «Сочи» летом 2021 года. Российский клуб приобрел его за 1,2 миллиона евро у «Белененсеша» (Португалия).

За сочинский клуб Матео провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Сам футболист заявлял, что хочет остаться в российской команде.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4699435-agent-forvarda-sochi-kasserry-prokommentiroval-informaciyu-ob-interese-rejndzhers.html
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