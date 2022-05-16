Дзюба: «Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил»

Дзюба ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о своем будущем в следующем сезоне.

«Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил, М-1», — сказал в эфире программы «Есть тема» Дзюба.

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за команду. Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

5 мая генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб из Белграда заинтересован в подписании Дзюбы.