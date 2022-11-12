В «Динамо» рассказали о ходе восстановления Матиаса Норманна от травмы

В пресс-службе «Динамо» рассказали «СЭ» о восстановлении полузащитника Матиаса Норманна.

«Норманн завершает этап восстановления после травмы плеча. Сможет ли он сыграть с ЦСКА? Пока не комментируем», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Норманн перешел в «Динамо» на правах аренды из «Ростова» в сентябре нынешнего года. В сезоне-2022/23 норвежец принял участие в 6 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.

26-летний футболист не появлялся на поле с 8 октября — тогда он получил травму в выездной игре 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Домашний матч «Динамо» с ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 13 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.