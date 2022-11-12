«Урал» — «Факел»: где смотреть прямую трансляцию матча

В субботу, 12 ноября, состоится матч 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Урал» на своем поле примет «Факел». Начало встречи — в 12.00 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью 0:0. Клуб из Екатеринбурга не проигрывает в РПЛ на протяжении шести матчей кряду.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Урал» — «Факел» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.